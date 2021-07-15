РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ

Президент РФС Александр Дюков сообщил, когда будет назначен новый главный тренер сборной России.

— Когда РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной России? Иностранец или россиянин?

— Планируем завершить работу до начала чемпионата России. Провести переговоры, подписать контракт — все это.

Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта. Задачи сборной: выход на ЧМ в Катаре — краткосрочная цель; вторая — более долгосрочная — новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов решить ОБЕ эти задачи. Переговоры идут. Как только договоренность будет достигнута, мы сообщим о тренерах. Переговоры не могут быть публичными. К сожалению, не смогу прокомментировать конкретные кандидатуры.

Напомним, экс главный тренер Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. На Евро-2020 национальная команда под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.