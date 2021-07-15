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РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ

12:25
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, когда будет назначен новый главный тренер сборной России.

Курбан Бердыев.РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России

— Когда РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной России? Иностранец или россиянин?

— Планируем завершить работу до начала чемпионата России. Провести переговоры, подписать контракт — все это.

Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта. Задачи сборной: выход на ЧМ в Катаре — краткосрочная цель; вторая — более долгосрочная — новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов решить ОБЕ эти задачи. Переговоры идут. Как только договоренность будет достигнута, мы сообщим о тренерах. Переговоры не могут быть публичными. К сожалению, не смогу прокомментировать конкретные кандидатуры.

Напомним, экс главный тренер Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. На Евро-2020 национальная команда под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости