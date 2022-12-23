Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:43

Селюк считает, что переход РФС в Азию ничего не даст

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны УЕФА исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации. Посмотрим, что из этого выйдет. Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на Казахстан: они все безумно счастливы, что покинули АФК. Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Сегодня, 23 декабря, пройдет заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-sly-shal-chto-uefa-sobiraetsya-snizhat-gradus-sanktsij-k-rfs-perehod-v-aziyu-nichego-ne-dast/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире и
Тарханов: «Нашим болельщикам, конечно, ближе Лига чемпионов и Лига Европы, чем азиатские кубки»
Силкин: «Будут ли у сборной России серьезные конкуренты в Азии? Сейчас нам все конкуренты»
Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов о возможном переходе РФС в АФК
Федун о возможном переходе РФС в Азию: «Меня волнует один вопрос — компенсация за переходы»
Гинер ушел от ответа на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Зампред Госдумы Толстой рассказал, при каком условии спортивные федерации России могут переходить в Азию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Будут ли у сборной России серьезные конкуренты в Азии? Сейчас нам все конкуренты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости