Силкин: «Будут ли у сборной России серьезные конкуренты в Азии? Сейчас нам все конкуренты»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

«Наверное, хотят чтобы уровень нашего футбола не падал. Не знаю, согласится ли Азия принять нас, — цитирует Betonmobile Силкина. — Всем понятно, что это временная мера. Нужно ли это им? Согласятся они нас принять, чтобы мы через какое-то время ушли? Неизвестно, на сколько мы туда переходим. Трудно ответить. Будут ли у сборной России серьезные конкуренты в Азии? Сейчас нам все конкуренты. Мы же на чемпионате мира видели, что там есть очень хорошие команды. Например, сборные Японии и Южной Кореи показали хороший и интенсивный футбол. А у нас уровень футбола очень упал. У нас интенсивность упала, наша сборная сейчас очень медленно играет».

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.