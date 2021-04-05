Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова оставить Артему Дзюбу капитаном команды на предстоящий чемпионат Европы.

«Дзюба — человек, который объединяет команду и в раздевалке, и на поле. Решение справедливое. Дзюбинатор будет настоящим капитаном нашей команды. Слова Черчесова про то, что ему неинтересно мнение болельщиков? Он имел в виду мнение оголтелой группы, которая сейчас активничает. Я их называю сектантами, которые хейтят Дзюбу и в очередной раз возбуждаются при просмотре этого видео. Станислав Черчесов говорил именно про них. Насколько мне известно, тренер всегда интересовался мнением настоящих болельщиков, которые живут футболом», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 4 апреля, Черчесов заявил, что сборная России имеет дзюбозависимость.

(Владимир Пушкарев)