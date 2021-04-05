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Червиченко ответил Черчесову: «Тот, кого не интересует мнения людей, потом очень громко падает»

11:05
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова назначить Артема Дзюбу капитаном команды на предстоящий чемпионат Европы.

«Я считаю, что капитанские повязки — пережиток прошлого. Это некая дань уважения старшим и старая традиция. Кто имеет авторитет в команде, того и без капитанской повязки будут слушать. Это больше для разговоров. Мнение болельщиков Черчесова уже давно не интересует. Иначе бы в команду не вызывались Жиров и Нойштедтер. Видимо, после того, как Станислава Саламовича наградили, он улетел в облака. Как показывает жизнь — тот, кого не интересует мнение болельщиков, потом очень громко падает. А с такой игрой мы упадем. В Европе нам ничего не светит», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее, 4 апреля, Черчесов заявил, что его не волнует отношение болельщиков к форварду Артему Дзюбе.

(Владимир Пушкарев)

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