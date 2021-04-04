Черчесов: «Сборная России имеет дзюбозависимость»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о значимости для команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
8 ноября Черчесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи. Он объяснил свое решение тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива.
Однако футболист был снова вызван в сборную на мартовские матчи и ему вернули капитанскую повязку.
— Мы изначально дали четкую позицию, что он не поехал с нами только на один ноябрьский сбор. А заголовки: «Черчесов выгнал Дзюбу»... Ясно же сказали, что на него рассчитываем, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
— После дубля в ворота Словении Дзюба записал к вам обращение...
— Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел. Но обязательно это сделаю.
— А вы говорили Дзюбе, что рассчитываете на него, несмотря на хайп вокруг скандального видео?
— Работа тренера — подготовить футболиста и поставить задачу на конкретный матч. Его дело — забить. Это и есть уважение. Зачем мне разбрасываться комплиментами, а потом оставлять его в запасе? Что игрок подумает в такой ситуации?
— Не показалось, что после эмоциональной игры со словенцами Дзюбу немножко не хватило на третий матч?
— Я бы не до конца с вами согласился. Тут результат уводит в сторону, хотя он также был неплох в борьбе — выиграл не менее 50%, создавал моменты для партнеров. Тот же эпизод со скидкой Головину, да и гол был забит при участии Артема. Так что здесь вы не совсем правы. Хотя, возможно, свежести немного не хватило.
— Не было мыслей все-таки взять Дзюбу и на предпоследний сбор, но оставить его без капитанской повязки на те три матча?
— Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое. Ваши коллеги писали: «Почему он играет, если он уставший». Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Еще месяц играли в плотном графике, и тут не стать более свежим. А там еще эта ситуация. Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело.
— Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?
— Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича — найдут другого.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4313221-intervyu-so-stanislavom-cherchesovym-o-sbornoj-rossii-zhirkove-dzyube-golovine-i-miranchuke.html
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