Черчесов: «Сборная России имеет дзюбозависимость»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о значимости для команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

8 ноября Черчесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи. Он объяснил свое решение тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива.

Однако футболист был снова вызван в сборную на мартовские матчи и ему вернули капитанскую повязку.

— Мы изначально дали четкую позицию, что он не поехал с нами только на один ноябрьский сбор. А заголовки: «Черчесов выгнал Дзюбу»... Ясно же сказали, что на него рассчитываем, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

— После дубля в ворота Словении Дзюба записал к вам обращение...

— Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел. Но обязательно это сделаю.

— А вы говорили Дзюбе, что рассчитываете на него, несмотря на хайп вокруг скандального видео?

— Работа тренера — подготовить футболиста и поставить задачу на конкретный матч. Его дело — забить. Это и есть уважение. Зачем мне разбрасываться комплиментами, а потом оставлять его в запасе? Что игрок подумает в такой ситуации?

— Не показалось, что после эмоциональной игры со словенцами Дзюбу немножко не хватило на третий матч?

— Я бы не до конца с вами согласился. Тут результат уводит в сторону, хотя он также был неплох в борьбе — выиграл не менее 50%, создавал моменты для партнеров. Тот же эпизод со скидкой Головину, да и гол был забит при участии Артема. Так что здесь вы не совсем правы. Хотя, возможно, свежести немного не хватило.

— Не было мыслей все-таки взять Дзюбу и на предпоследний сбор, но оставить его без капитанской повязки на те три матча?

— Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое. Ваши коллеги писали: «Почему он играет, если он уставший». Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Еще месяц играли в плотном графике, и тут не стать более свежим. А там еще эта ситуация. Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело.

— Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

— Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича — найдут другого.