Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня, 7 апреля, опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 38-е место, ранее она располагалась на 39-й строчке.

Первое место занимает Бельгия (1783,38 очка), вторая — Франция (1757,3), третья — Бразилия (1742,65).

В марте команда Станислава Черчесова провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россияне выиграли у Мальты (3:1), обыграли Словакию (2:1) и уступили Словении (1:2).

Следующий мировой рейтинг ФИФА будет опубликован 27 мая 2021 года.

Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля 2021-го:

1 (1). Бельгия — 1783,38 очка

2 (2). Франция — 1757,3

3 (3). Бразилия — 1742,65

4 (4). Англия — 1686,78

5 (5). Португалия — 1666,12

6 (6). Испания — 1648,13

7 (10). Италия — 1642,06

8 (7). Аргентина — 1641,95

9 (8). Уругвай — 1639,08

10 (12). Дания — 1631,55

11 (9). Мексика — 1629,56

...

24 (24). Украина — 1515.85

...

38 (39). Россия — 1462,65