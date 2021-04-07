Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня, 7 апреля, опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 38-е место, ранее она располагалась на 39-й строчке.
Первое место занимает Бельгия (1783,38 очка), вторая — Франция (1757,3), третья — Бразилия (1742,65).
В марте команда Станислава Черчесова провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россияне выиграли у Мальты (3:1), обыграли Словакию (2:1) и уступили Словении (1:2).
Следующий мировой рейтинг ФИФА будет опубликован 27 мая 2021 года.
Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля 2021-го:
1 (1). Бельгия — 1783,38 очка
2 (2). Франция — 1757,3
3 (3). Бразилия — 1742,65
4 (4). Англия — 1686,78
5 (5). Португалия — 1666,12
6 (6). Испания — 1648,13
7 (10). Италия — 1642,06
8 (7). Аргентина — 1641,95
9 (8). Уругвай — 1639,08
10 (12). Дания — 1631,55
11 (9). Мексика — 1629,56
...
24 (24). Украина — 1515.85
...
38 (39). Россия — 1462,65
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