Сборная России пожелала здоровья Зобнину

Сборная России в своем официальном Твиттере пожелала здоровья хавбеку "Спартака" Роману Зобнину. 25-летний хавбек в среду перенес операцию на правой руке. Он пропустит 4-5 недели.

- Рома, здоровья тебе, скорее возвращайся в строй! - сообщается в Твиттере национальной команды.

Напомним, Зобнин получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1). В текущем сезоне он провел 26 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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