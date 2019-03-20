Зобнин успешно прооперирован в связи с травмой руки

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в среду успешно перенес операцию на правой руке. Как сообщает официальный сайт красно-белых, 25-летнему хавбеку произведен остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной. Операция была выполнена в одном из госпиталей Минобороны РФ.

Напомним, Зобнин получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1). Сроки восстановления хавбека оцениваются в 4 - 5 недель.

В текущем сезоне Зобнин провел 26 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.

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