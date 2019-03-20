Зобнин успешно прооперирован в связи с травмой руки

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в среду успешно перенес операцию на правой руке. Как сообщает официальный сайт красно-белых, 25-летнему хавбеку произведен остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной. Операция была выполнена в одном из госпиталей Минобороны РФ.
🚑 Полузащитник #Спартак’а Роман Зобнин успешно перенес сегодня операцию на правой руке.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 марта 2019 г.
Игроку произведен остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной.
Подробнее: https://t.co/D6VnHuwIs8#РоманЗобнин #Spartak pic.twitter.com/INTk22GJPy
Напомним, Зобнин получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1). Сроки восстановления хавбека оцениваются в 4 - 5 недель.
В текущем сезоне Зобнин провел 26 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-20-zobnin_uspeshno_prooperirovan/