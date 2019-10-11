Сборная России по регби поблагодарила футболистов за разгром Шотландии
08:52
Сборная России по регби поблагодарила футбольную национальную команду за победу над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
— Теперь все в расчете, — говорится в Twitter регбийной сборной России.
Напомним, ранее сборная России по регби проиграла Шотландии в матче чемпионата мира (0:61).
Кажется, Россия и Шотландия в расчёте ? https://t.co/xXkZ2edLTp— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019
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