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Сегодня, 17:02

Сборная России проведет мартовские стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

Сборная России проведет мартовские стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
Стадион «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский футбольный союз принял решение о переносе игр сборной России 24 и 29 марта на стадион имени Льва Ивановича Яшина.

Изменение места проведения решающих матчей отборочного раунда чемпионата мира 2022 года изначально рассматривалось РФС как один из возможных сценариев с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и возможных связанных с этим ограничений, сообщает сайт РФС.

Решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

24 марта сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши, 29-го сыграет с командами Швеции или Чехии.

Источник: https://rfs.ru/news/215210
Сборная России по футболу
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