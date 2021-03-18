Сборная России отправилась на сбор в Сочи
11:52
Сборная России отправилась на сбор в Сочи, сообщает пресс-служба национальной команды.
В Сочи команда начнет подготовку к трем предстоящим матчам отборочного турнира ЧМ-2022.
Летим в Сочи ?? pic.twitter.com/NhOHT0XieY— Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021
?????? pic.twitter.com/gkboGkPwZG— Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021
В марте сборная России проведет две выездных встречи с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта), а также сыграет дома со Словенией (27 марта).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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