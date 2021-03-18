Сборная России отправилась на сбор в Сочи, сообщает пресс-служба национальной команды.

В Сочи команда начнет подготовку к трем предстоящим матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

Летим в Сочи ?? pic.twitter.com/NhOHT0XieY — Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021

В марте сборная России проведет две выездных встречи с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта), а также сыграет дома со Словенией (27 марта).