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Сборная России отправилась на сбор в Сочи

11:52
Марио Фернандес. Фото РФС
Марио Фернандес. Фото РФС
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Сборная России отправилась на сбор в Сочи, сообщает пресс-служба национальной команды.

В Сочи команда начнет подготовку к трем предстоящим матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

В марте сборная России проведет две выездных встречи с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта), а также сыграет дома со Словенией (27 марта).

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