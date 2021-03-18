Черчесов, Дзюба и еще 8 игроков сборной России прибыли на сбор в Сочи

Девять футболистов сборной России прилетели на чартере национальной команды в Сочи и заселились в отеле «Камелия Swiss Resort».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов прилетел с командой, а его первый помощник Мирослав Ромащенко встречал ее в Сочи.

Все девять футболистов на сегодняшней тренировке в 17.00 будут работать в общей группе. У Далера Кузяева в эпизоде с ударом Ильзата Ахметова шипами по икроножной мышце, стоившей армейцу удаления, все ограничилось ушибом. По имеющейся у «СЭ» информации, сегодня утром Ахметов извинился перед Кузяевым, и извинения были приняты.

В расположение национальной команды прибыли: Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Артем Дзюба (все — «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).

(Игорь Рабинер)