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Черчесов купил себе два автомобиля перед матчами отбора ЧМ-2022

11:44
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов купил себе два автомобиля, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Один из них — BMW 530D XDRIVE мощностью 250 лошадиных сил и стоимостью около 5 миллионов рублей.

Второй — советская «девятка» с красивыми номерами. Как отмечается, вероятно, ради них он ее и купил. До покупки BMW он ездил на «Мерседесе» с номерами ВОР.

«Девятка» с номерами ОКХ обошлась тренеру в 340 000 рублей.

Напомним, что в скором времени сборная России проведет отборочные матчи чемпионата мира-2022.

Стартовую встречу квалификации россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

15 марта был объявлен состав сборной России на эти игры.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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