Черчесов купил себе два автомобиля перед матчами отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов купил себе два автомобиля, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Один из них — BMW 530D XDRIVE мощностью 250 лошадиных сил и стоимостью около 5 миллионов рублей.

Второй — советская «девятка» с красивыми номерами. Как отмечается, вероятно, ради них он ее и купил. До покупки BMW он ездил на «Мерседесе» с номерами ВОР.

«Девятка» с номерами ОКХ обошлась тренеру в 340 000 рублей.

Напомним, что в скором времени сборная России проведет отборочные матчи чемпионата мира-2022.

Стартовую встречу квалификации россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

15 марта был объявлен состав сборной России на эти игры.