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Лига наций-2024/25 пройдет без России. УЕФА утвердил процедуру жеребьевки

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 декабря исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2024/25, которая пройдет 8 февраля будущего года в Париже и начнется в 20.00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 54, а не 55 членов УЕФА (Россия не упомянута в числе участников). Все сборные (за исключением российской) распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам.

Лига А

Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция
Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия

Лига В

Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория
Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры
Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Корзина 4. Белоруссия, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия
Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году сборная России провела восемь товарищеских матчей, в трех из которых одержала победы.

Футбол
Сборная России по футболу
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