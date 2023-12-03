Джикия — о вызове в сборную после 30 лет: «Никаких диалогов с Карпиным не было»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об игре национальной команды.

— Был матч с Кубой, 8:0. Считаете, что этот матч — ответ, для чего сейчас играет сборная?

— Сборная нужна, сборная должна собираться.

— Вам исполнилось 30 лет. Валерий Карпин говорил, что не будет вызывать игроков после 30, если они не вратари. Был ли у вас диалог на эту тему?

— Никаких диалогов не было. Вратарскими качествами я не обладаю. Посмотрим, что будет в марте.