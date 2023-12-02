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Сегодня, 15:02

В Министерстве спорта готовы помочь сборной России по футболу организовать матчи во время Игр БРИКС

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что федеральный орган взаимодействует с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросам международного сотрудничества.

«РФС заявил о желании провести матчи с командами БРИКС во время Игр БРИКС. Минспорт максимально тесно взаимодействует с Российским футбольным союзом абсолютно по всем направлениям, в том числе по развитию футбола в регионах и международному сотрудничеству. Конечно, мы готовы использовать наши ресурсы, а сегодня Министерство спорта уделяет особое внимание международному направлению, для проведения тех матчей, по которым примет решение Российский футбольный союз», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году сборная России провела восемь товарищеских матчей, в трех из которых одержала победы.

Игры БРИКС будут проходить в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В программу турнира включены 25 видов спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19439393
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
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