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Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году

17:10
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году по версии болельщиков.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

В этом году 22-летний голкипер дебютировал за национальную команду. Он сыграл за сборную семь матчей, в которых пропустил пять голов.

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Анна Горшкова все материалы автора
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