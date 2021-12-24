Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году
17:10
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году по версии болельщиков.
В этом году 22-летний голкипер дебютировал за национальную команду. Он сыграл за сборную семь матчей, в которых пропустил пять голов.
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