Гогниев: «Карпин ставит атакующий стиль, но не может перестроить сборную в одночасье»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился мнением о проблемах в игре сборной России.

«Сама игра с Хорватией складывалась так, что физическое состояние футболистов к 80-й минуте должно было упасть. Бегать и отнимать мяч все 90 минут — в любом случае физически просядешь. Получилось так, что были сделаны замены, а Кудряшова не поменяли. За 20 секунд до автогола он уже не мог бежать. Лучше бы, наверное, остановился, потому что он побежал — и мяч ему в ногу попал, а потом в ворота. Это стечение обстоятельств, но корень всего этого — оборонительный футбол, в который играет не только сборная.



Карпин ставит атакующий стиль, в «Ростове» он показывал этот стиль, его команда много прессинговала. Но он не может в одночасье перестроить сборную, потому что футболисты в своих клубах играют в другой футбол. Нам нужно переходить на другой уровень, играть в атакующий футбол. У нас сильные футболисты, поверьте, я знаю. Молодежная сборная у нас немцев обыгрывала, но кого сейчас из наших знают, кроме Аршавина? А немцы чемпионами мира стали, их все знают.



К чему я? У нас есть футболисты, но они не развиваются, а пропадают. Их изначально развивают в неправильном формате. Вот, например, я считаю, что центральный защитник должен быть скоростной, может, даже не высокий. Остальные в основном ставят в центр защиты тех, кто по мячу ударить не может, кто немного деревянный, высокий. К 15 годам такой игрок не будет скоростным. Да, он будет бороться, играть головой, но у него не будет скорости. Значит, мне, как тренеру, достанется не тот футболист, которого я хотел бы. И так по всем позициям. Это идет с детского футбола, нужно развивать его, ставить атакующий, агрессивный футбол, может, как-то поменять стереотипы», — сказал Гогниев в эфире «Kuji Podcast».

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла в стыковой турнир за право отобраться на мировое первенство. В полуфинале турнира Россия сыграет с Польшей, в случае победы команда разыграет путевку на ЧМ-2022 с победителем матча Швеция — Чехия.