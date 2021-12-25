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Гогниев: «Карпин ставит атакующий стиль, но не может перестроить сборную в одночасье»

Гогниев считает, что Карпин не может резко перестроить стиль игры сборной России
11:32
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился мнением о проблемах в игре сборной России.

«Сама игра с Хорватией складывалась так, что физическое состояние футболистов к 80-й минуте должно было упасть. Бегать и отнимать мяч все 90 минут — в любом случае физически просядешь. Получилось так, что были сделаны замены, а Кудряшова не поменяли. За 20 секунд до автогола он уже не мог бежать. Лучше бы, наверное, остановился, потому что он побежал — и мяч ему в ногу попал, а потом в ворота. Это стечение обстоятельств, но корень всего этого — оборонительный футбол, в который играет не только сборная.

Карпин ставит атакующий стиль, в «Ростове» он показывал этот стиль, его команда много прессинговала. Но он не может в одночасье перестроить сборную, потому что футболисты в своих клубах играют в другой футбол. Нам нужно переходить на другой уровень, играть в атакующий футбол. У нас сильные футболисты, поверьте, я знаю. Молодежная сборная у нас немцев обыгрывала, но кого сейчас из наших знают, кроме Аршавина? А немцы чемпионами мира стали, их все знают.

К чему я? У нас есть футболисты, но они не развиваются, а пропадают. Их изначально развивают в неправильном формате. Вот, например, я считаю, что центральный защитник должен быть скоростной, может, даже не высокий. Остальные в основном ставят в центр защиты тех, кто по мячу ударить не может, кто немного деревянный, высокий. К 15 годам такой игрок не будет скоростным. Да, он будет бороться, играть головой, но у него не будет скорости. Значит, мне, как тренеру, достанется не тот футболист, которого я хотел бы. И так по всем позициям. Это идет с детского футбола, нужно развивать его, ставить атакующий, агрессивный футбол, может, как-то поменять стереотипы», — сказал Гогниев в эфире «Kuji Podcast».

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла в стыковой турнир за право отобраться на мировое первенство. В полуфинале турнира Россия сыграет с Польшей, в случае победы команда разыграет путевку на ЧМ-2022 с победителем матча Швеция — Чехия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

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21%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

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1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

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18%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=CEo03ielSSI

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Иван Торопцев все материалы автора
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