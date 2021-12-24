«А справятся ли они только проигрывать?» Ургант пошутил о предложении наказывать игроков сборной России

Шоумен Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» отреагировал на новость о предложении из Госдумы наказывать игроков сборной России за плохую игру.

«В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость, — сказал Ургант. — Вот это хорошая новость. В таком случае, получается, нужно, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет. А штраф можно ввести не только для сборной России по футболу.

У нас, например, сборная России по серфингу вообще никогда ничего не выигрывала. Обложим штрафами! Поднимем Россию! Можно, кстати, не только спортсменов обкладывать. Плохой Tik Tok снял — заплати штраф. Плохое кино снял — заплати штраф. Плохую шутку написал — заплати штраф, а потом уезжай».

Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России и нарушение дисциплины.