«С дебютной победой, Валерий Георгиевич!» Пресс-служба сборной России поздравила Карпина после матча с Кипром
09:53
Пресс-служба сборной России поздравила главного тренера Валерия Карпина с первой победой во главе команды.
«С дебютной победой, Валерий Георгиевич!» — говорится в сообщении.
Вчера, 4 сентября, сборная России обыграла Кипр в матче 5-го тура отбора к ЧМ-2022 со счетом 2:0. Голами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
В следующем матче Россия дома сыграет с Мальтой (7 сентября, «Открытие Арена», начало — в 21.45 мск). Встречу покажет канал РЕН ТВ.
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