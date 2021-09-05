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«С дебютной победой, Валерий Георгиевич!» Пресс-служба сборной России поздравила Карпина после матча с Кипром

09:53
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России поздравила главного тренера Валерия Карпина с первой победой во главе команды.

«С дебютной победой, Валерий Георгиевич!» — говорится в сообщении.

Вчера, 4 сентября, сборная России обыграла Кипр в матче 5-го тура отбора к ЧМ-2022 со счетом 2:0. Голами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

В следующем матче Россия дома сыграет с Мальтой (7 сентября, «Открытие Арена», начало — в 21.45 мск). Встречу покажет канал РЕН ТВ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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