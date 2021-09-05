«Мы в него поверили, и он нас пока не подводит». Болельщики поздравили Карпина с дебютной победой во главе сборной России
Вчера, 4 сентября, сборная России уверенно обыграла Кипр (2:0) в матче отбора к ЧМ-2022. Это была первая победа Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Болельщики в соцсетях поздравили 52-летнего специалиста.
«Любая победа, даже с минимальным счетом над не очень сильной командой, все равно хорошо».
«Одиннадцать Друзей Карпина сотворили невозможное?!»
«Валера, верим в наших парней!»
«Парни, с победой. Спасибо за игру и самоотдачу, молодцы! Валерим, дальше — больше».
«Красивый у нас тренер! И приведет он наших парней к настоящему футболу!»
«Конечно, не все пока получается, но сейчас, именно к этой сборной, нет негатива. Верим, что со временем будут изменения в лучшую сторону!»
«Мы в него поверили, и он нас пока не подводит».
«Молодцы. Приятно смотреть на хороший футбол!»
В следующем матче Россия дома сыграет с Мальтой (7 сентября, «Открытие Арена», начало — в 21.45 мск). Встречу покажет канал РЕН ТВ.
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