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Черданцев не считает Дзюбу и Баринова правильными капитанами сборной России

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Известный комментатор Георгий Черданцев высказался на тему капитанства в сборной России. По его мнению, в национальной команде к этому слишком легкомысленное отношение.

Напомним, что капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра (2:0) был Дмитрий Баринов.

«Неправильно назначать капитаном сборной футболиста, который позволял себе то что, он позволил в адрес клуба, чьи болельщики в большом количестве являются и болельщиками сборной, — написал Черданцев в Telegram. — Я не понимаю, почему к вопросу капитанства сборной такое легкомысленное отношение.

Понятно, что любой капитан является игроком какого-то клуба, и к этому клубу есть соответсвующее отношение болельщиков клубов — его принципиальных соперников. Но именно поэтому вокруг сборной выстраивается максимально правильная атмосфера, когда капитаном становится футболист, к которому уважительно относятся ВСЕ клубные болельщики. Как это было с Онопко и Семаком. И как не было с Дзюбой.

Не говоря уже о том, что отсутствие постоянного капитана в сборной это само по себе очень странно и неправильно".

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Роман Шишов все материалы автора

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