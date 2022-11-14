Руслан Литвинов рассказал, что лично пока не общался с Карпиным
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
— Говорили уже с Карпиным?
— Нет, личной беседы еще не было.
— Успел познакомиться с требованиями Карпина?
— Да, успел. Он провел собрание, сказал, что от нас требуется, по расписанию сказал. Ничего такого не было.
— Система, которая есть в сборной, когда ты проснулся, заполнил определенную форму, есть в «Спартаке»?
— Да, все заполняют и уже приходят к этому. Да, количество пунктов одинаковое, примерно одно и то же. Но это же совсем легко и быстро заполнить. Докторам и тренерам проще — сразу приходит понимание, кто готов, а кто не готов.
У нас повар сборной также и повар в «Спартаке». Поэтому питание примерно одинаковое. В «Спартаке» стараемся также наблюдать диету без сладкого.
Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.