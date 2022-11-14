Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:39

Руслан Литвинов рассказал, что лично пока не общался с Карпиным

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Говорили уже с Карпиным?

— Нет, личной беседы еще не было.

— Успел познакомиться с требованиями Карпина?

— Да, успел. Он провел собрание, сказал, что от нас требуется, по расписанию сказал. Ничего такого не было.

— Система, которая есть в сборной, когда ты проснулся, заполнил определенную форму, есть в «Спартаке»?

— Да, все заполняют и уже приходят к этому. Да, количество пунктов одинаковое, примерно одно и то же. Но это же совсем легко и быстро заполнить. Докторам и тренерам проще — сразу приходит понимание, кто готов, а кто не готов.

У нас повар сборной также и повар в «Спартаке». Поэтому питание примерно одинаковое. В «Спартаке» стараемся также наблюдать диету без сладкого.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Валерий Карпин
Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи»

Андрей Мостовой о Карпине: «Он меня всегда жиробасиком называет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости