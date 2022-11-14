Андрей Мостовой о Карпине: «Он меня всегда жиробасиком называет»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Валерием Карпиным.

— Как-то влияет, что эта игра официально пойдет в рейтинг ФИФА?

— Не скажу, что есть огромная разница. Мы и с Киргизией играли на победу. И сейчас будем стараться приносить очки сборной. В любых матчах все играют на сто процентов.

— Поддерживаете Сычевого?

— Встретил его только утром, когда было собрание. Толком его не видел. Еще не познакомился с ним. Его флешмоб в интернете — круто. Есть обсуждение, он молодец. Для медийности это очень хорошо.

— Есть ли ритуал для новичков в сборной?

— Выдержать шутки от главного тренера. Больше особо ничего нет.

— Как над тобой шутил Карпин?

— Он меня всегда жиробасиком называет. Но сейчас у меня с весом все нормально, но это прилипло ко мне. Когда первый раз приехал в сборную, процент жира был великоват. Потом исправился! Карпин потом объяснил, что нужно делать. С юмором у тренера у нас все хорошо!

Национальная команда России сыграет 17 ноября со сборной Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте встретится со сборной Узбекистана.