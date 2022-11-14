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Сегодня, 13:38

Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, в каком настроении прибыл в расположение национальной команды.

— Какое у вас настроение?

— Нормальное. В сборную всегда приятно приезжать. Мы понимаем, какая сейчас ситуация. Раньше была одна игра, сейчас две. Делаем шаги вперед. Будем стараться выигрывать.

— Вы изучали что-то о сопернике?

— Знаю Шомуродова. Таджикистан особо не знаю, будем знакомиться, узнавать о сопернике больше.

— Как относишься к тому, что мы идем к Азии? Сейчас Таджикистан, до этого была Киргизия

— Все зависит от ситуации. Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи. Пока вся ситуация идет, я бы хотел, чтобы мы играли официально.

— А клубы?

— Тяжелый вопрос. Конечно, приятнее играть в Лиге чемпионов, лиге Европы. Но не могу ответить на этот вопрос.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Андрей Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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