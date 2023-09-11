Сборная России объявила стартовый состав на второй матч с Египтом

Сборная России представила стартовый состав на второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Стартовый состав сборной России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Мусаев, Салтыков, Коваленко, Кузнецов, Прохин.

Первый матч между Египтом и Россией состоялся 7 сентября и завершился вничью со счетом 1:1. Вторая игра состоится сегодня, 11 сентября в Суэце (Египет) и начнется в 19.00 (мск).