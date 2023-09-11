Защитник «Краснодара» Волков рассказал о новых целях после попадания в сборную России

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков ответил на вопрос о своих ближайших спортивных задачах.

Перед началом сезона футболист заявлял, что ставит перед собой цель попасть в национальную команду.

«Нужно подождать дебюта за сборную, посмотреть, как сыграет команда. Будет очень интересный матч, тем более, сборная давно не играла. Дальнейшая цель на этот сезон... Думаю, «Краснодар» может претендовать на чемпионство. И самые максимальные задачи в Кубке. Если будет все хорошо, то хотел бы попасть в сборную года РПЛ», — цитирует Волкова Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Волков провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Всего на его счету 54 игры за «быков», в которых он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.