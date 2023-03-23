РФС не будет рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Будет ли рассматриваться вопрос Азии на ближайшем Исполкоме? Нет», — заявил Митрофанов «СЭ».

21 марта заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал о ходе переговоров с ФИФА и УЕФА по поэтапному возвращению российского футбола на международную арену.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.