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Сегодня, 22:07

РФС не будет рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме

Артем Бухаев
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Будет ли рассматриваться вопрос Азии на ближайшем Исполкоме? Нет», — заявил Митрофанов «СЭ».

21 марта заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал о ходе переговоров с ФИФА и УЕФА по поэтапному возвращению российского футбола на международную арену.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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