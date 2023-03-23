Митрофанов о матче Россия — Иран: «Мы сегодня показали отличную игру»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии «СЭ» оценил матч между сборными России и Ирана (1:1).

— Очень хорошая игра! Конечно, обидно, что не реализовали несколько моментов, но вы видели, что команда очень мощная и быстрая. Мы сегодня показали отличную игру.

— Соперник сильно выделялся на фоне предыдущих?

— При всем уважении, не хотел бы сравнивать соперников, но естественно, что сборная, идущая на 22-м месте в рейтинге ФИФА дает любому спортсмену лучше настрой, который сегодня был виден в игре. Пригласить Иран в Россию? Да, мы обсуждали это. Иран начнет в ноябре играть отбор, думаю, мы говорим об осени. Но пока это просто диалог.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.