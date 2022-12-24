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«Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters
«СЭ» поговорил с экс-голкипером и техническим координатором «Спартака».

«Это лучший финал, который я когда-либо видел!»

— Финал Аргентина — Франция — что это было?

— Не буду оригинальным, если скажу, что это лучший финал, который я когда-либо видел!

Возможно, у матча Испания — Нидерланды на ЧМ-2010 было что-то общее, но по накалу и эмоциям он точно уступает.

После поражения Аргентины от Саудовской Аравии я поймал себя на мысли: команда Скалони может дойти до финала. Первый же матч на чемпионате мира — и они сразу получили по шапке! Но встрепенулись и прибавили.

У французов такой вспышки не было — они всю дистанцию прошли ровно. Вот и думали — в финале будет так же легко, несмотря на то что играли с сильным соперником.

Не знаю, как бы все сложилось, если бы Дешам вовремя не сделал замены, благодаря которым Франция вернулась в игру.

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— В вашей карьере был матч, в котором так же бурлили эмоции?

— С «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов! Это была одна из лучших игр, в которой мне довелось участвовать, — стадион кипит, мы забили первый гол, нам забили ответный... В конце уже просто тянули время: Самедова полчаса на машине катали, меня долго выносили с поля...

— Когда Франция сравняла, казалось, что у аргентинцев уже не осталось сил.

— Не соглашусь. Аргентинцы же говорили, что при 2:0 подумали — игра сделана. Но Франция забила, а возвращаться в такой матч очень тяжело. Если помнишь, в концовке у Мбаппе был хороший момент. Так что это больше не про физическое состояние, а про психологию.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

— После ухода Месси место лучшего в мире займет Мбаппе?

— Можно долго рассуждать на эту тему. Но это споры в духе: Месси или Роналду? В футболе все должно происходить постепенно — сначала надо отдать дань старшему поколению, а дальше — молодым. Став чемпионом мира, Месси достиг наивысшей точки. Он заслужил эту победу. А у Мбаппе все впереди — не говоря уже о том, что он вообще-то тоже чемпион мира.

Поэтому для меня все сложилось логично. Я верю, что футбол справедлив. Порой думаешь: «Ну почему все так происходит? Это невозможно...» Но проходит время, и ты понимаешь: все было правильно. Поэтому Месси не выиграл в 2014 году, но забрал Кубок мира сейчас. Не случись того поражения восемь лет назад, следить за нынешней развязкой было бы не так кайфово.

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— Как оцените поведение Эмилиано Мартинеса во время серии пенальти? Он постоянно сбивал и провоцировал соперников — особенно Тчуамени, который в итоге промахнулся.

— Его поведение было совершенно нормальным! Серия пенальти — борьба нервов. Побеждает тот, кто сильнее. Вратарь может и должен провоцировать! Но желтую за этот эпизод Мартинес получил заслуженно. Я не считаю, что он делал что-то из ряда вон выходящее. Это игра, каждый использует разные методы в рамках дозволенного. Чуть нарушил — желтая. Зато Мартинес своим поведением заставил промахнуться Тчуамени! Аргентинец очень уверенно себя вел. Даже в телетрансляции было видно, как он доминирует над французами.

Лионель Месси поцеловал кубок еще до&nbsp;вручения.

«Вся Аргентина объединилась вокруг Месси — и он принес победу. А Роналду — эгоист»

— Возвращаемся к Месси. Прямо сейчас это лучший игрок в мире?

— Не стал бы так говорить. Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Я не говорю, что эта победа — конец его карьеры. Может, на следующем чемпионате мира он сыграет еще лучше!

Мы счастливчики, что видели его игру! Но при этом он уже не лучший футболист — есть Холанн, Мбаппе и другие молодые ребята, которые показали, что готовы принять эстафету. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим — и в каком-то смысле подвел итог своей карьеры.

— Многие сравнивают Лео с Марадоной.

— Это неправильно! Сравнивать Месси с Роналду или Мбаппе — это одно дело. Но нельзя сравнивать игроков разных поколений. Мы же не знаем, каким был бы Месси, если бы играл во времена Диего, — и наоборот.

— Тогда про Роналду — есть объяснение, что с ним происходит в последнее время?

— Футбол — командная игра. Да, звезды есть и были везде. Но наступает момент, когда ты должен стать именно командным футболистом.

Месси с Аргентиной это показали — все объединились вокруг Лео, поверили в него, и он привел сборную к чемпионству. После игры он подошел к каждому, всех поблагодарил. У Криштиану другая ситуация — он эгоист, сам себе звезда. Он стал выше команды, за что и сел на скамейку.

Не верю, что он пересмотрит эту ситуацию и поменяется, — ему уже 36 лет. Думаю, Криштиану будет спокойно заканчивать карьеру.

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— Ожидали, что Хорватия на чемпионате мира дойдет до полуфинала?

— Хорватия у меня всегда ассоциируется с командой, которая на ЧМ часто занимает третье место. Поэтому, с одной стороны, в матче с Марокко поддерживал их. С другой, у марокканцев — очень симпатичная сборная, ставшая открытием для всех. Внутренне переживал за них — возможно, даже больше, чем за хорватов.

— Нынешняя сборная Хорватия сильнее той, которая дошла до финала ЧМ-2018?

— Там же ушли многие футболисты, но остался Модрич, Ловрен и Ковачич — скелет команды, который очень важен. С одной стороны, команда стала слабее, но с другой, сохранились важные игроки.

— Ожидали, что так сильно выступит Ловрен? Он в Катаре играл лучше, чем в РПЛ.

— Тяжело сравнивать. Кто-то скажет, что в «Ливерпуле» он играл лучше, чем в «Зените». Но это немного другой уровень, не в обиду нашему чемпионату. В Россию часто приезжают звезды, которые играют в Европе, а у нас не могут, — и наоборот: кто не показывает себя там, у нас становится топ-игроком.

Церемония награждения ЧМ в Катаре. Фото Reuters
Церемония награждения ЧМ в Катаре.
Фото Reuters

«Чемпионат мира получился шикарным!»

— Три лучших вратаря ЧМ-2022?

— На первое место поставлю Льориса как самого стабильного вратаря, на второе — Мартинеса, который спас команду в серии пенальти в матче с Францией, стал чемпионом. А на третье — Ливаковича. Он вытащил две серии пенальти, а с бразильцами вообще всю игру спас.

— Виталий Кафанов сказал, что вратари сборной России не уступают по уровню голкиперам на ЧМ. Согласны?

— Абсолютно согласен! Но чтобы это показать, нужно, чтобы наши вратари играли за рубежом. Понятно, что сейчас это сделать сложнее. Но тот же Хайкин, который играл в Норвегии, может спокойно зарекомендовать себя в Англии. Уверен, что Селихов, Сафонов, Максименко, тот же Песьяков спокойно могут выступать за границей.

Но еще одна проблема — в том, что начинать придется с низших команд, а это уже вопрос финансов — в РПЛ платят больше. Нужно быть готовым упасть в деньгах. Но то, что пять-шесть вратарей из РПЛ могли бы заиграть в Европе, — сто процентов.

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— Джикия говорил, что поспорил с Николсоном на победителя турнира. Шамар ставил на Аргентину.

— Мы тоже спорили — с Никитой Баженовым, двумя скаутами и Полом Эшуортом. Перед началом чемпионата мира написали свои команды на доске — кто выиграет, тому все остальные оплачивают ужин.

— И кого ведете в ресторан?

— Баженова, он поставил на Аргентину. После Нового года будем проставляться, угостим Никиту хорошим вкусным ужином. Он сказал: «Выберу самый дорогой ресторан и буду заказывать двойные порции!»

— Чемпионат мира в Катаре изначально вызывал кучу скепсиса и негатива. Но в итоге турнир удался?

— Чемпионат мира получился шикарным! Будь я в Катаре, перечислил бы плюсы и минусы, которые увидел там. Но я смотрел по ТВ и ставлю высшую оценку. Правда, во время матча Япония — Хорватия проскочила мысль: «Ну зачем это дополнительное время... Команды мучаются!» Но после финала понял: ради таких шедевров можно было потерпеть.

Артем Ребров
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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