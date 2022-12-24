Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:50

Газизов о возможном переходе РФС в Азию: «Надо играть. Сборная не должна простаивать несколько лет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мое мнение простое — надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Футбол не должен стоять на месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет. Но давайте дождемся решения руководства», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков назвал условия возможного перехода организации в АФК.

Футбол
РФС
Шамиль Газизов
1
0
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Камоцци считает, что переход в АФК — единственная для российского футбола возможность выжить
Лещенко: «РФС нужно переходить в Азию. Нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры»
Дюков: «Обсуждал с Карпиным вопрос перехода в Азию — он скорее поддерживает эту идею»
Гладилин считает, что РФС должен согласовать переход в Азиатскую конфедерацию с УЕФА
Спортивный юрист оценил плюсы и минусы возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Рашид Рахимов считает, что нужно повременить с решением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ребров назвал вратарей РПЛ, способных заиграть в Европе

Смородская против перехода РФС в Азию: «Нам это ничего не даст! Надо ждать, пока снимут санкции»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости