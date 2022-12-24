Газизов о возможном переходе РФС в Азию: «Надо играть. Сборная не должна простаивать несколько лет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мое мнение простое — надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Футбол не должен стоять на месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет. Но давайте дождемся решения руководства», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков назвал условия возможного перехода организации в АФК.