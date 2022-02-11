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Сегодня, 17:45

Расширенный состав сборной России по футболу будет объявлен 7 марта

Анна Горшкова
Корреспондент

Пресс-служба сборной России рассказала, когда будет объявлен расширенный состав национальной команды на предстоящие матчи.

«Расширенный состав сборной России будет объявлен 7 марта, — приводит слова пресс-службы ТАСС. — По регламенту мы обязаны это сделать за 15 дней до «окна» на матчи сборных, в нашем случае оно открывается 21 марта. 6-го числа мы отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим для СМИ».

24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии. Если же они проиграют, то в этот же день проведут товарищеский матч с командой, проигравшей во втором полуфинале.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Источник: https://tass.ru/sport/13684065

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