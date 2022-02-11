Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:30

Захарян — о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»

Захарян рассказал о желании попасть на чемпионат мира со сборной России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о целях на ближайший год.

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

— Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.

18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка.

24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши. В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии.

Полностью интервью Арсена Захаряна «СЭ» читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Захарян — о болельщиках «Спартака»: «Писали мне: «Ходи и оборачивайся»
Захарян: «Тюкавин любит прикалываться: «Какой тебе «Реал»? Сейчас в «Динамо-2» обратно в ПФЛ отправят»
Белоус: «Руководству ЦСКА нужно было давно продать Чалова»
Арсен Захарян: как он изменился за год — футбол, ценности, деньги, хайп
Захарян: «Гризманн меня купил в какой-то футбольной игре и просто в директ в Instagram написал»
Захарян — о Головине: «Мне понравилась его легкость — очень резкий и быстрый парень»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарян — о музыкальных предпочтениях: «Мияги, Кизару»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости