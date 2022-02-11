Захарян рассказал о желании попасть на чемпионат мира со сборной России

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о целях на ближайший год.

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

— Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.

18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка.

24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши. В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии.

Полностью интервью Арсена Захаряна «СЭ» читайте здесь