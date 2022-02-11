Захарян — о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»
Захарян рассказал о желании попасть на чемпионат мира со сборной России
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о целях на ближайший год.
— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?
— Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.
18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка.
24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши. В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии.
Полностью интервью Арсена Захаряна «СЭ» читайте здесь
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