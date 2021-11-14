Радимов: «Ничего страшного, если проиграем Хорватии»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.
«В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья, — приводит слова Радимова «Чемпионат». — Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадём на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии. На кону очень много, хочется выйти напрямую... Но если вдруг сегодня что-то пойдёт не так, то у нашей сборной ещё будет шанс попасть на чемпионат мира».
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4513065-radimov-nichego-strashnogo-esli-proigraem-horvatii-budet-shans-vyjti-na-chm-cherez-styki.html
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