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«Это не было нужно». Экс-хавбек киевского «Динамо» — о выкриках «Слава Украине» Виды и Вукоевича

Экс-хавбек киевского «Динамо» осудил выкрики «Слава Украине» Виды и Вукоевича после победы над Россией на ЧМ-2018
14:00
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» рассказал, как он отреагировал на видео с участием хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией (2:2, пен. 3:4). Напомним, после победы они записали видео со словами «Слава Украине».

— После той игры Домагой Вида и Огнен Вукоевич на камеру кричали «Слава Украине». И в России это не все поняли. Вы четыре года играли в украинском клубе. Вы понимаете, почему так остро отреагировали на это в России?

— Да, это тоже у нас обсуждалось в Хорватии. Это не было нужно. Хорошо, они играли в украинских клубах, так что передавали привет, но никто из них не понимал, как эта ситуация будет смотреться из России. Вукоевича сразу отчислили из сборной, Виду тоже отчитали. Нужно же понимать, какое есть соперничество между странами. Я всегда говорю, что нужно любить своих, но уважать чужих.

«В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора
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