Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» рассказал, как он отреагировал на видео с участием хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией (2:2, пен. 3:4). Напомним, после победы они записали видео со словами «Слава Украине».

— После той игры Домагой Вида и Огнен Вукоевич на камеру кричали «Слава Украине». И в России это не все поняли. Вы четыре года играли в украинском клубе. Вы понимаете, почему так остро отреагировали на это в России?

— Да, это тоже у нас обсуждалось в Хорватии. Это не было нужно. Хорошо, они играли в украинских клубах, так что передавали привет, но никто из них не понимал, как эта ситуация будет смотреться из России. Вукоевича сразу отчислили из сборной, Виду тоже отчитали. Нужно же понимать, какое есть соперничество между странами. Я всегда говорю, что нужно любить своих, но уважать чужих.

«В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией