Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Нашу команду ждет очень сложный матч. Я бы даже назвала этот матч — битвой или сражением. На кону стоит многое, речь идет о путевке на чемпионат мира. Судьба дала нашей сборной отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год. Тогда было очень обидно проигрывать, это ведь был домашний чемпионат мира! Сборная Хорватии — зубастый соперник. В матче с ними нужно использовать каждую возможность забить. Желаю нашим парням удачи, пускай у них все получится. Мы в них верим и ждем победы, ну или хотя бы ничейного результата, нас это устроит», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября на стадионе Полюд (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.