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Президент РФС: «Если ФИФА будет занимать позицию нейтралитета, оставив в силе решение 2022 года, будет борьба»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что международные спортивные организации находятся под давлением политиков.

— Не стоит ли плотнее работать с ФИФА и указывать, что политики европейских стран влияют на свои футбольные федерации?

— Международные спортивные организации тоже находятся под давлением политиков. Мы видим, что происходит с МОК. Разве это подтверждение, что нет двойных стандартов? Безусловно, есть. Ситуация с Азиатскими играми — тому подтверждение.

— Правильно ли утверждать, что среди тех стран, которые против нас в АФК, это преимущественно крупные игроки рынка — Австралия, Южная Корея, Япония?

— Есть важные страны в Азии, которые определяют их футбол. Но борьба в любом случае будет, и позиция ФИФА очень важна. Если ФИФА будет занимать позицию нейтралитета, оставив в силе решение, которое они приняли в 2022 году, то будет борьба. Нам бы хотелось, чтобы было принято какое-то решение, а потом уже предпринимать какие-то действия.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Футбол
РФС
Александр Дюков
ФИФА
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