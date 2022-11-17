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Сегодня, 22:35

Президент «Ахмата» поздравил Сапдулаева с дебютом за сборную России

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал дебют полузащитника команды Лечи Садулаева за сборную России, который пришелся на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).

«Воспитанник чеченского футбола, полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Лечи Садулаев дебютировал в составе национальной сборной страны.

В состоявшейся сегодня в Душанбе товарищеской игре против Таджикистана, Садулаев вышел на поле в стартовом составе.

Право быть вызванным на подготовительные сборы и товарищеские матчи сборной России он заслужил хорошим выступлением в текущем сезоне в премьер-лиге.

В его активе есть голы в чемпионате и кубке страны, а также голевые передачи.

Хотел бы поблагодарить тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным за предоставляемый шанс молодым российским футболистам проявить себя в составе национальной команды.

Поздравляю Лечи с дебютом, желаю ему много ярких игр и побед за родной клуб «Ахмат» и национальную сборную», — написал Магомед Даудов в социальной сети.

ФК Ахмат
Лечи Садулаев
Магомед Даудов
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