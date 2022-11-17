Селюк — о товарищеском матче: «Это позор, Узбекистан обыграет сборную России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подвел итоги товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана (0:0).

— Эти матчи никому не нужны. Это позор, я считаю. А Узбекистан еще обыграет сборную России. Международные матчи — это хорошо с политической точки зрения, но я хотел бы говорить про футбол вне политики. И если рассматривать эти игры именно с такой точки зрения, они ничего не дают. Я смотрю вижу, что сборная — это не место, где престижно играть. Сборная превратилась в супермаркет. В конечном итоге российский футбол будет подобрать непонятно во что.

— С кем тогда играть?

— Я предлагал — со сборной легионеров в «Лужниках». Не надо никуда лететь, тратить деньги на самолеты, гостиницы. Можно с ними играть два раза подряд, легионеров наберется на две разные команды. Это будет интересно. И пусть в каждое окно для сборных приглашают нового тренера — Карпин, затем Семак, Талалаев, Ташуев. И они вызывают тех, кого считают нужным. У каждого будет опыт, они будут состязаться между собой — чья сборная сильнее, — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.