Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:33

Селюк — о товарищеском матче: «Это позор, Узбекистан обыграет сборную России»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк подвел итоги товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана (0:0).

— Эти матчи никому не нужны. Это позор, я считаю. А Узбекистан еще обыграет сборную России. Международные матчи — это хорошо с политической точки зрения, но я хотел бы говорить про футбол вне политики. И если рассматривать эти игры именно с такой точки зрения, они ничего не дают. Я смотрю вижу, что сборная — это не место, где престижно играть. Сборная превратилась в супермаркет. В конечном итоге российский футбол будет подобрать непонятно во что.

— С кем тогда играть?

— Я предлагал — со сборной легионеров в «Лужниках». Не надо никуда лететь, тратить деньги на самолеты, гостиницы. Можно с ними играть два раза подряд, легионеров наберется на две разные команды. Это будет интересно. И пусть в каждое окно для сборных приглашают нового тренера — Карпин, затем Семак, Талалаев, Ташуев. И они вызывают тех, кого считают нужным. У каждого будет опыт, они будут состязаться между собой — чья сборная сильнее, — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.kz/ru/news/dmitrij-selyuk-e-to-pozor-rossiya-proigraet-uzbekistanu/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Дмитрий Селюк
2
0
Читайте также
5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть
Страшная болезнь и наркотики. Из-за чего погиб бывший нападающий «Авангарда»
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
«В Киргизии играли в 10 раз хуже, но выиграли». Карпин подвел итоги матча с Таджикистаном
Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную России»
Радимов — о товарищеском матче: «Мне кажется, какое-то стеснение было у молодых игроков»
Президент «Ахмата» поздравил Сапдулаева с дебютом за сборную России
Стрепетов: «На меня игра сборной России произвела удручающее впечатление»
Тренер сборной Таджикистана считает, что ничья с командой России равносильна победе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов: «На меня игра сборной России произвела удручающее впечатление»

Президент «Ахмата» поздравил Сапдулаева с дебютом за сборную России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости