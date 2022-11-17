Радимов — о товарищеском матче: «Мне кажется, какое-то стеснение было у молодых игроков»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал результат товарищеского матча сборной России против Таджикистана (0:0).

— Мне кажется, какое-то стеснение, может быть, было у молодых игроков сборной...

— Или недооценка соперника?

— Недооценка может быть в начале матча, когда ты понимаешь, что ты сильнее, что ты на классе сейчас выиграешь. Но когда этого не получается, ты должен добавлять какие-то физические силы, двигаться быстрее. Ведь какие-то единоборства, нейтральные мячи — мы столько их проиграли! Понимаешь, что надо бежать вперед, чтобы выиграть этот матч, а многие не бегут.

— Что будет с Узбекистаном в воскресенье?

— А вот с Узбекистаном будет «серьезный разговор», эта сборная сильнее нынешнего соперника. И в предстоящем матче будет совсем другой настрой, — цитирует «РБ Спорт» Радимова.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 20 ноября в Ташкенте против национальной команды Узбекистана.