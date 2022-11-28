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Сегодня, 16:25

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана назвал главных фаворитов АФК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев рассказал об уровне национальных команд, назвал главных фаворитов в Азиатской Конфедерации (АФК).

«Основные фавориты — Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Австралия. С остальными командами играть можно. Кстати, мы в 2019 и 2021 годах в отборочном турнире ЧМ-2022 играли в одной группе с Японией. В октябре 2019 года сборная Японии приезжала в Душанбе. Уступили японцам 0:3, все три гола «синие самураи» забили только во втором тайме. Игра была на искусственном поле. В отличие от сборной России, японцы не жаловались на искусственное покрытие. И если сборная России перейдет в АФК, то я знаю многие сборные, которые проводят свои домашние матчи на искусственном покрытии. Помимо Таджикистана, это Монголия, Палестина, Филиппины, Бангладеш, Непал, Туркменистан. Уровень футбольной инфраструктуры в Азии сильно отличается от Европы», — приводит слова Салиева Metaratings.ru.

Он также рассказал, что победитель Лиги чемпионов АФК получает три миллиона долларов, а финалист — полтора миллиона долларов.

«Чтобы участвовать в Лиге чемпионов, российским клубам, если РФС перейдет в АФК, нужно набирать очки в клубный рейтинг, только после этого страна будет допущена для участия в главном клубном турнире Азии. И перейдя в АФК, я думаю, клубы России не будут сразу допущены для участия в Лиге чемпионов», — добавил Салиев.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/press-sekretar-federatsii-futbola-tadzhikistana-kluby-rossii-ne-budut-srazu-uchastvovat-v-lige-chemp-1425713/
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