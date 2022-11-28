Солдатенков: «Для меня Карпин — достаточно хороший тренер. Мне все понравилось в сборной»
Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков, впервые вызванный в национальную команду на товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), заявил, что ему все понравилось.
— Для меня Карпин — достаточно хороший тренер. Мне все понравилось в сборной. Понял, что нужно от меня на поле, старался выполнить установку, — приводит Sport24 слова Солдатенкова.
— Мостового Карпин называет «жиробасиком».
— Если на меня посмотрите, то лишнее вряд ли можно увидеть. Мне бы, наверное, чуть поднабрать, ха-ха.
В первой части сезона 25-летний игрок провел 22 матча за «Крылья Советов».
Источник: sport24.ru
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