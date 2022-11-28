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Солдатенков: «Для меня Карпин — достаточно хороший тренер. Мне все понравилось в сборной»

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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков, впервые вызванный в национальную команду на товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), заявил, что ему все понравилось.

— Для меня Карпин — достаточно хороший тренер. Мне все понравилось в сборной. Понял, что нужно от меня на поле, старался выполнить установку, — приводит Sport24 слова Солдатенкова.

— Мостового Карпин называет «жиробасиком».

— Если на меня посмотрите, то лишнее вряд ли можно увидеть. Мне бы, наверное, чуть поднабрать, ха-ха.

В первой части сезона 25-летний игрок провел 22 матча за «Крылья Советов».

Источник: sport24.ru
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Александр Солдатенков
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