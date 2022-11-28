Ловчев высказался за переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию
Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).
«Европа сейчас против нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила. Когда я играл за сборную СССР, наши власти не захотели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами — и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не сможет обосновать то, что творят с нами. Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность переходить в Азию, надо идти», — цитирует «РБ Спорт» Ловчева.
27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.
Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.