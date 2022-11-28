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Сегодня, 16:23

Ловчев высказался за переход РФС в Азиатскую фут­больную конфедерацию

Мария Гусева
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

«Европа сейчас прот­ив нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила. Когда я играл за сборную СССР, наши власти не зах­отели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами — и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не смо­жет обосновать то, что творят с нами. Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность пе­реходить в Азию, надо идти», — цитирует «РБ Спорт» Ловчева.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Источник: РБ Спорт
Евгений Ловчев
Футбол
Сборная России по футболу
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