Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:21

Колосков: «У сборной России сейчас другие задачи, отсутствие результата — не проблема»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

«На данный момент отсутствие результата у сборной России — это не проблема. Задачи у команды сейчас другие, нужно смотреть в будущее, искать перспективные связки. На мой взгляд, Карпин это и делает. Да, смотреть эти матчи скучно, они абсолютно не зрелищные. Но нам должно быть понятно, что составы и схемы в товарищеских матчах экспериментальные.

Товарищеские матчи сборной нужны — они все идут в рейтинг, футболисты получают шанс попасть в национальную команду, мотивируются. Молодых игроков нужно просматривать в сборной, они должны набраться опыта, чтобы в будущем у нас была готовая команда», — сказал Колосков «РБ Спорт».

Прошлый товарищеский матч сборная России провела с Таджикистаном, встреча так же завершилась со счетом 0:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-u-sbornoj-rossii-sejchas-drugie-zadachi-otsutstvie-rezul-tata-ne-problema/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Вячеслав Колосков
2
1
Читайте также
Морган Фримен стал участником церемонии открытия ЧМ-2022
Незнакомец подарил Трусовой букет прямо на льду после проката. Его никто не остановил
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в складском здании в центре Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. м
Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Россия не выиграла и в Ташкенте. Но сборной нужны такие матчи
Гладилин: «Претензии Баринова к Соболеву абсолютно справедливы»
Нигматуллин считает, что не стоит требовать результата от сборной России
Силкин обвинил игроков сборной России в непрофессионализме: «Стоячее болото!»
Джикия — о матче с Узбекистаном: «У Соболева были достаточно хорошие моменты»
Жуков об игре против Узбекистана: «У ребят очевидно отсутствует мотивация. Лучше уж двусторонки играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хусаинов — о судействе в матче с Узбекистаном: «Было два спорных момента, оба с участием Баринова»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости