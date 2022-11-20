Колосков: «У сборной России сейчас другие задачи, отсутствие результата — не проблема»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

«На данный момент отсутствие результата у сборной России — это не проблема. Задачи у команды сейчас другие, нужно смотреть в будущее, искать перспективные связки. На мой взгляд, Карпин это и делает. Да, смотреть эти матчи скучно, они абсолютно не зрелищные. Но нам должно быть понятно, что составы и схемы в товарищеских матчах экспериментальные.

Товарищеские матчи сборной нужны — они все идут в рейтинг, футболисты получают шанс попасть в национальную команду, мотивируются. Молодых игроков нужно просматривать в сборной, они должны набраться опыта, чтобы в будущем у нас была готовая команда», — сказал Колосков «РБ Спорт».

Прошлый товарищеский матч сборная России провела с Таджикистаном, встреча так же завершилась со счетом 0:0.