Хусаинов — о судействе в матче с Узбекистаном: «Было два спорных момента, оба с участием Баринова»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в товарищеском матче сборной России с Узбекистаном (0:0). Встречу обслуживал арбитр из Казахстана Данияр Сахи.

— Было два спорных момента, по большому счету. И оба с участием господина Баринова, полузащитника нашей команды, видного товарища. Первый раз он наступил на соперника перед нашей штрафной, судья был рядом. По правилам, там фол был, а значит — желтая карточка и штрафной удар. Ни того, ни другого не зафиксировали.

Второй момент. Игрок сборной Узбекистана слева входит в штрафную, пробрасывает мяч мимо Баринова, тот плечом его встречает и блокирует. Оба падают. Снова ничего нет. Хотя — чистейший фол.

— Делаем вывод, что Баринов не всегда отбирает мяч чисто и по правилам?

— Абсолютно. Он и в чемпионате России так играет. Жесткий парень, но не потому, что жесткий, а потому, что не всегда квалифицированно ведет борьбу.

— Если снять судейскую мантию и облачиться в футболку с надпись «Россия» на груди, что можно сказать про матчи сборной в Душанбе и Ташкенте? Вы всякие сборные на своем веку видали — СССР, России.

— Это была попытка собрать игроков для каких-то матчей. Ожидать, что созванные наспех футболисты что-то покажут, не стоило. Другое дело, что сборная — всегда честь и ответственность. Что бы ни происходило. И хотелось увидеть от футболистов соответствующее отношение, — цитирует «РБ Спорт» Хусаинова.

Ранее, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0).