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Хусаинов — о судействе в матче с Узбекистаном: «Было два спорных момента, оба с участием Баринова»

Мария Гусева
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в товарищеском матче сборной России с Узбекистаном (0:0). Встречу обслуживал арбитр из Казахстана Данияр Сахи.

— Было два спорных момента, по большому счету. И оба с участием господина Баринова, полузащитника нашей команды, видного товарища. Первый раз он наступил на соперника перед нашей штрафной, судья был рядом. По правилам, там фол был, а значит — желтая карточка и штрафной удар. Ни того, ни другого не зафиксировали.

Второй момент. Игрок сборной Узбекистана слева входит в штрафную, пробрасывает мяч мимо Баринова, тот плечом его встречает и блокирует. Оба падают. Снова ничего нет. Хотя — чистейший фол.

— Делаем вывод, что Баринов не всегда отбирает мяч чисто и по правилам?

— Абсолютно. Он и в чемпионате России так играет. Жесткий парень, но не потому, что жесткий, а потому, что не всегда квалифицированно ведет борьбу.

— Если снять судейскую мантию и облачиться в футболку с надпись «Россия» на груди, что можно сказать про матчи сборной в Душанбе и Ташкенте? Вы всякие сборные на своем веку видали — СССР, России.

— Это была попытка собрать игроков для каких-то матчей. Ожидать, что созванные наспех футболисты что-то покажут, не стоило. Другое дело, что сборная — всегда честь и ответственность. Что бы ни происходило. И хотелось увидеть от футболистов соответствующее отношение, — цитирует «РБ Спорт» Хусаинова.

Ранее, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0).

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Дмитрий Баринов
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Сергей Хусаинов
2
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