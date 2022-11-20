Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:46

Валерий Овчинников о сборной России: «Мы не понимаем уровень Узбекистана. У нас немного другой менталитет»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

«Мы не понимаем уровень команды Узбекистана. У нас, наверное, немного другой менталитет. Думаем, что после Советского Союза мы самые великие в футболе из союзных стран. А так, узбеки — нормальная команда. Ничья — справедливый исход на данный момент.
Надо везде побеждать, если ты считаешь, что лучше, сильнее и мощнее. Узбекистан и Таджикистан — хорошие команды. Мы не принимаем их силу. Мы привыкли, что они были никто и звать их никак. В Таджикистан был «Памир», в Узбекистане — «Пахтакор». Идите и выиграйте у них. И тема снимается», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Матч между сборными России и Узбекистана состоялся в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Эта игра стала первой в истории между командами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-u-nas-imperskij-mentalitet-my-ne-prinimaem-silu-uzbekistana/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Валерий Овчинников
5
2
Читайте также
Морган Фримен стал участником церемонии открытия ЧМ-2022
Фанат Трусовой выбежал на лед в Самаре. Что было дальше?
Пожар на складе в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
СМИ сообщили о подготовке Германией плана на случай прямого конфликта с РФ
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Матыцин надеется на красивые победы сборной России по футболу в будущем
Колосков: «У сборной России сейчас другие задачи, отсутствие результата — не проблема»
Россия не выиграла и в Ташкенте. Но сборной нужны такие матчи
Гладилин: «Претензии Баринова к Соболеву абсолютно справедливы»
Нигматуллин считает, что не стоит требовать результата от сборной России
Силкин обвинил игроков сборной России в непрофессионализме: «Стоячее болото!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «У сборной России сейчас другие задачи, отсутствие результата — не проблема»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости