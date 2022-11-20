Валерий Овчинников о сборной России: «Мы не понимаем уровень Узбекистана. У нас немного другой менталитет»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

«Мы не понимаем уровень команды Узбекистана. У нас, наверное, немного другой менталитет. Думаем, что после Советского Союза мы самые великие в футболе из союзных стран. А так, узбеки — нормальная команда. Ничья — справедливый исход на данный момент.

Надо везде побеждать, если ты считаешь, что лучше, сильнее и мощнее. Узбекистан и Таджикистан — хорошие команды. Мы не принимаем их силу. Мы привыкли, что они были никто и звать их никак. В Таджикистан был «Памир», в Узбекистане — «Пахтакор». Идите и выиграйте у них. И тема снимается», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Матч между сборными России и Узбекистана состоялся в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Эта игра стала первой в истории между командами.