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Брат Кокорина — о невызове футболиста «Ариса» в сборную: «Наверное, не заслужил»

Алина Савинова
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Кирилл Кокорин, брат российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на невызов футболиста на мартовский сбор национальной команды.

«Я такое не комментирую, если не вызвали в сборную России, то, наверное, не заслужил», — цитирует Кирилла Кокорина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Александр Кокорин провел за «Арис» 21 матч, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Последний раз 31-летний нападающий выходил на поле в составе сборной России в ноябре 2017 года.

В расширенный состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Источник: https://metaratings.ru/news/navernoe-ne-zasluzhil-brat-kokorina-otreagiroval-na-nevyzov-napadayushego-arisa-v-sbornuyu-rossii-233376/
Александр Кокорин
Сборная России по футболу
ФК Арис (Лимасол)
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