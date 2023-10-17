Осинькин назвал стечением обстоятельств вызов в сборную из «Зенита» лишь одного Сергеева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о дебюте за сборную России бывшего нападающего самарской команды Ивана Сергеева.

— Иван Сергеев наконец дебютировал за сборную, при этом только он один был вызван в сборную из «Зенита». Клуб окончательно сделал ставку на легионеров, и только Иван выдерживает конкуренцию?

— В «Зените» есть и российские достаточно квалифицированные футболисты — Мостовой, Круговой, Кержаков. Наверное, это стечение обстоятельств. Кузяев уже не игрок «Зенита», но ассоциируется только с ним. Адамов — игрок «Зенита», находящийся в аренде в «Оренбурге», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

28-летний Сергеев дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Кенией (2:2), который прошел 16 октября. Он вышел на замену на 67-й минуте встречи.

Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 год. В январе 2022-го нападающий перешел в «Зенит».