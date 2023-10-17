Кержаков — о снайперской конкуренции с Дзюбой: «Если Артем забьет больше меня, здорово»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказал мнение о снайперской конкуренции с Артемом Дзюбой в сборной России и в «Клубе 100» российских бомбардиров.

— Как относитесь к тому, что в последние годы говорит и делает Артем Дзюба?

— Вообще никак. Не особо слежу за этим.

— Не ловите себя на желании, чтобы Дзюба так и не забил 31-й гол за сборную и у вас с ним осталась дележка рекорда? И чтобы не догнал и не обогнал вас в «Клубе 100»?

— Нисколько! Искренне говорил и говорю, что все, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнерам. Всегда знал, что я часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артем забьет больше, здорово. Для меня это уже прошлое.

— Недавно Дзюба поразил всех высказыванием о Сергее Семаке: «А кто это?» Не прошу прокомментировать фразу Артема, прошу выразить свое отношение к тренеру Семаку, которого вы знаете как партнера по команде и человека.

— Здорово отношусь! Пять чемпионств подряд, какие могут быть вопросы? Только Олегу Ивановичу такое удавалось. Кстати, мне жаль, что мы так ненадолго, лишь на ЧМ-2002, с ним пересеклись. Это было бы очень интересно и полезно.

— Нет. В советской истории больше трех чемпионских титулов кряду у Виктора Маслова с киевским «Динамо» 1966-1968 годов не было ни у кого.

— Вот видите. А за 32 года российских чемпионатов только Романцев и Семак выигрывали пять чемпионств подряд, а Сергей в этом сезоне может установить новый рекорд. Вопросы тут излишни. И, кстати, почему-то думаю, что Дзюба знает про это.

— Станислав Черчесов говорит, что, если бы он тренировал Дзюбу, тот не ходил бы на шоу. А если бы вы его тренировали, ходил бы?

— Смотря где бы я его тренировал. Если бы он забивал по десять голов за месяц, то пусть вообще на тренировки не ходит!